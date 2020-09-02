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RG-Emrah Şener TCMB Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, dört yıldır sürdürdüğü görevine yeniden atandı.

RG-Emrah Şener TCMB Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı
02.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, dört yıldır sürdürdüğü görevine yeniden atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Emrah Şener atanmıştır" denildi,Aynı göreve ilk olarak 2 Eylül 2016 tarihinde atanan Emrah Şener'in görev süresi bugün doluyordu.


Kaynak: DHA

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