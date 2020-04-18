RG-Darphane ve Damga Matbaası ihale usul ve esasları yürürlükte Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun üçüncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun üçüncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, söz konusu usul ve esaslarda "Amaç" maddesinde şöyle denildi:

"Bu usul ve esasların amacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun üçüncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal alımı ve yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir."Cumhurbaşkanı kararının "Kapsam" maddesinde de şöyle denildi:

"Bu usul ve esaslar, güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözlemenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerini kapsar."

Kaynak: DHA