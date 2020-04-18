SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› RG-Darphane ve Damga Matbaası ihale usul ve esasları yürürlükte - Ekonomi
Kamu İhale Kanunu, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Ekonomi

RG-Darphane ve Damga Matbaası ihale usul ve esasları yürürlükte

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun üçüncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe konuldu.

18.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:55
RG-Darphane ve Damga Matbaası ihale usul ve esasları yürürlükte

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun üçüncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, söz konusu usul ve esaslarda "Amaç" maddesinde şöyle denildi:

"Bu usul ve esasların amacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 4/1/2002 tarihli ve  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun üçüncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal alımı ve yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir."Cumhurbaşkanı kararının "Kapsam" maddesinde de şöyle denildi:

"Bu usul ve esaslar, güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözlemenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerini kapsar."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

701 bin üreticiye 1,4 milyar liralık destek ödemesi 24 Nisan'da hesaplarda olacak Ekonomi
701 bin üreticiye 1,4 milyar liralık destek ödemesi 24 Nisan'da hesaplarda olacak
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Ekonomi
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
BDDK koronavirüs nedeniyle krediler için yeni düzenlemeye gitti Ekonomi
BDDK koronavirüs nedeniyle krediler için yeni düzenlemeye gitti
Kuyumculardan altın uyarısı: Gram, yıl sonunda 410 TL civarında olacak Ekonomi
Kuyumculardan altın uyarısı: Gram, yıl sonunda 410 TL civarında olacak
Yasaktan muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Ekonomi
Yasaktan muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Levent Gök Cemal Enginyurt Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Hande Yener Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Antalya
Şu an buradasınız: RG-Darphane ve Damga Matbaası ihale usul ve esasları yürürlükte - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 14:38:16. #1.15#
title