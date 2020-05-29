RG-Dahilde işlemede döviz kullanım yüzde 80'i geçmeyecek Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı kapsam dahilindeki tüm sektörler için yüzde 80'i geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı kapsam dahilindeki tüm sektörler için yüzde 80'i geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Ticaret Bakanlığı tarafından "azami yüzde 100" olarak belirlenebilecek. Tebliğde şöyle denildi:

"Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami yüzde 100 olarak tespit edilebilir."Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır."Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, belirlenen oran, bugünden itibaren düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.

Kaynak: DHA