RG-Çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ek gümrük vergisi

Aralarında mücevherat, golf arabası, kilit, makas, fermuar ve çakmakların bulunduğu çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ek gümrük vergisi uygulanacak.

Aralarında mücevherat, golf arabası, kilit, makas, fermuar ve çakmakların bulunduğu çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar ile bazı ürünlere 30 Eylül 2020'ye kadar geçici yüzde 30'a kadar, bu tarihten sonra ise yüzde 25'e kadar değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün "İthalat Rejimi Kararına ilişkin Ek Karar"a göre ek gümrük vergisi uygulanacak bazı mallar şöyle: "Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb ile bazı muhtelif ürünler."

Kaynak: DHA