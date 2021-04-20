RG-Büyük Britanya ve K. İrlanda'dan ithalata AB oranları uygulanacak
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RG-Büyük Britanya ve K. İrlanda'dan ithalata AB oranları uygulanacak

RG-Büyük Britanya ve K. İrlanda'dan ithalata AB oranları uygulanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İthalat rejimi kararı kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'dan yapılan ithalata Avrupa Birliği (AB) gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.

İthalat rejimi kararı kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'dan yapılan ithalata Avrupa Birliği (AB) gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, eklenen geçici maddeye göre, 1 Ocak'tan maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar gerçekleşen ithalat işlemlerinin "Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda arasında serbest ticaret anlaşması" hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatlanması halinde, söz konusu eşyaya AB gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu uygulanacak.Aynı Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı'nın, "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi" amacıyla hazırlanan tebliğde de, "Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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