Rg-Bes'ten Ayrılanlar "Üç Yıl İçinde Bir Kerelik" Dönebilecekler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde otomatik olarak bir kerelik yeniden sisteme alınacaklar.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar kısaltabilecek ya da beş yıla kadar uzatabilecek.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının belirlenmesinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

Yönetmelik değişikliğinde, "Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasının son cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi:

"İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa, fon dağılımı değişikliği ve emeklilik planı değişikliği hakları, 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılır."

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.

İlgili yasalar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek. - İstanbul

Kaynak: DHA