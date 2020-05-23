RG-Bayramda yap-işlet-devret dışı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak Ramazan Bayramı'nda, yap-işlet-devret projeleri dışındaki köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda, yap-işlet-devret projeleri dışındaki köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 27 Mayıs Çarşamba saat 07.00'ye kadar geçişlerde ücret ödenmeyecek.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerden ücret alınmayacak.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak, 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'e kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.

Kaynak: DHA