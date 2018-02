CARMEDYA.COM – SR-71 Blackbird"ten korkmak için uçak meraklısı olmak zorunda değilsiniz. ABD Hava Kuvvetleri tarafından 1964"ten bu yana keşif için kullanılan bu uçakların tasarımı Rezvani"ye ilham verdi.

Rezvani Beast Alpha gücünü arttırdı



Bu uçaktan esinlenerek yapılan Rezvani Beast Alpha, tasarım olarak daha başarılı bir hale geldi. Ön tamponda otomobilin önemli değişimler yaşaması dikkatlerden kaçmıyor. Yan bölümde daha derin hava girişleri dikkat çekiyor. Jant tasarımı da değişik olan model, geniş lastikleriyle de güçlü yapısından tüyolar veriyor. Alpha X Blackbird, daha fazla güç ve daha hafif bir gövde ile geliyor. Tasarım olarak ise oldukça radikal. Otomobilin kalbinde 2.5 litrelik turbo motor bulunuyor.

Dövme pistonlar ile revizyon edilmiş ünite 700 HP güç sağlıyor. ECU ayarıyla da güçlendirilen model karbonfiber gövde ile geliyor. Otomobil bu performans verileriyle 0-100 hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor. Beast Alpha X Blackbird, markanın şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü ve en hızlı otomobil. Dolayısıyla, fiyatının 225.000 Dolar istemesi ve bu fiyatın fazlasıyla pahalı olması hiç şaşırtıcı değil.

The post Rezvani Beast Alpha gücünü arttırdı appeared first on Carmedya.