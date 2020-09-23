Rezidanstaki cinayet davasında karar
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Rezidanstaki cinayet davasında karar

23.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:23
Rezidanstaki cinayet davasında karar

Başakşehir'de bir rezidansta Yavuz Anuk'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Evren Gürsoy "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken tutuksuz 5 kişinin de beraatine karar verildi.

Başakşehir'de bir rezidansta Yavuz Anuk'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Evren Gürsoy "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken tutuksuz 5 kişinin de beraatine karar verildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Evren Gürsoy ile başka suçtan tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Kenan Özdemir de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Maktul Yavuz Anuk'un kardeşi Bacı Anuk, annesi Refiye Anuk ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Refiye Anuk, adaletli bir karar verilmesini istediğini ifade ederek, "Çocuğum eziyet çektirilerek öldürüldü. Çocuğum öldürüleli 3 yılı aşkın bir süre geçti. Mağdur olan, ortada kalan benim. Onlar evinde rahat otururken ben eziyet çekiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayacağını belirten mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Evren Gürsoy, olay günü eve misafir olarak gittiğini ve kendini savunmak için hareket ettiğini iddia etti. Diğer sanık Kenan Özdemir de suçsuz olduğunu beyan etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Evren Gürsoy'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın suçtan sonraki davranışları, adli sicil kaydına yansıyan suça meyilli kişiliğini dikkate alarak, cezasında indirim uygulanmamasına karar verdi.

Sanıklar Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci'nin "Kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığını belirten mahkeme heyeti, bu sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

-İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yavuz Anuk'un 28 Ocak 2017'de Başakşehir'deki rezidansta ölü bulunmasına ilişkin tutuklu sanık Evren Gürsoy, tutuksuz sanıklar Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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