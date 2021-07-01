Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
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Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi

Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da rezidansta tartıştığı eşi İzel Erdeve'nin (27), göğsünden bıçaklayarak öldüren Okan Erdeve (47), toprağa verildi.

ADANA'da rezidansta tartıştığı eşi İzel Erdeve'nin (27), göğsünden bıçaklayarak öldüren Okan Erdeve (47), toprağa verildi. Gözaltına alınan İzel Erdeve'nin emniyette işlemleri sürüyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Rezidansın 16'ncı katında yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıktı,  kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'NEYİ ÇEKİYORSUNUZ, SANKİ ÖLDÜ'Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü. Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi. İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü" dedi.TOPRAĞA VERİLDİPolis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, emniyete götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Erdeve'nin cenazesi, sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan İzel Erdeve'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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