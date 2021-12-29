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Son dakika haber: Rezidansta çıkan yangında can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Rezidansta çıkan yangında can pazarı Balkona çıkan insanlar, havlu sallayarak yardım istedi Esenyurt'da bir rezidansta çıkan yangında can pazarı yaşandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Rezidansta çıkan yangında can pazarı

Balkona çıkan insanlar, havlu sallayarak yardım istedi

İSTANBUL - Esenyurt'da bir rezidansta çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta mahsur kalan rezidans sakinleri balkonlara çıkarak yardım bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 2268 Sokak'ta bulunan 18 katlı bir rezidansta yaşandı. Rezidansın elektrik panolarında çıkan yangın, kısa sürede birkaç noktaya yayıldı. Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşunca büyük panik yaşandı. Evlerde mahsur kalan insanlar, balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Havlu sallayarak yardım isteyen bina sakinleri kameralara yansıdı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan merdiven aracıyla mahsur kalanları kurtardı. Çoğu yabancı uyruklu olan bina sakinlerini rahatlatmak için itfaiye ekiplerince anons yapıldı. Arapça bilen bir vatandaş da itfaiye megafonuyla mahsur kalanlara sakin olmaları yönünde çağrılar yaptı.

Bu sırada rezidansa gelen bir anne de balkonda kalan çocuğu için gözyaşı döktü. Bir yandan oğlu ile telefonla konuşan anne, bir yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Binada tüm mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kontrol altına alındı.

Son dakika haber: Rezidansta çıkan yangında can pazarı

Son dakika haber: Rezidansta çıkan yangında can pazarı

Son dakika haber: Rezidansta çıkan yangında can pazarı

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İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

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