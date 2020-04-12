Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem - Haber
İstanbul, Manken, 3. Sayfa

Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem

İstanbul'da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu.

12.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:21
Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem

İstanbul'da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu. İranlı manken ile yakalanan diğer 2 kişiye "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'da mankenlik yapan Qazal Y. (22) ile beraberindeki Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) adlı İranlıların alınıp satılması ve beslenmesi özel izne tabi olan aslan ve piton yılanını yasa dışı yollarla yurda getirerek Sarıyer'de bir evde besledikleri yönünde istihbarat aldı. Şüphelileri adım adım izleyen polis, tropikal bölgelerde yaşayan yavru aslan ile piton yılanının evde bekletildiğini belirledi. Polis, önceki gün Sarıyer Maslak'taki lüks rezidansa düzenlediği operasyonda yavru aslan ile pitona el koydu. Baskın sırasında kaçmaya çalışan İranlı manken ile beraberindeki 2 kişi ise gözaltına alındı. Kaçakçılık polisi, Qazal Y., Mohammad Ali R. ve Kian M.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yaptı. Evdeki aramada bulunan aslan yavrusu ile piton ise Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan İranlıların ise adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haber
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası 'Endişeliyim' diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haber
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den Haber
Muhabirin sorduğu soruya sinirlenen Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Recep Tayyip Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Recep Tayyip Erdoğan etkisi
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Levent Dörter Cüneyt Özdemir
Spor Falcao Ronaldinho Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 13:52:44. #1.15#
title