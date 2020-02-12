Rezidansa aşk kurşununa 3 tutuklama
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Rezidansa aşk kurşununa 3 tutuklama

Adana'da taciz ve ayrılık iddiasıyla iki rezidansı kurşunlayan 2 kişi ile onlara yardım ettiği öne sürülen bir kadın tutuklandı.

12.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:24
Rezidansa aşk kurşununa 3 tutuklama

'da taciz ve ayrılık iddiasıyla iki rezidansı kurşunlayan 2 kişi ile onlara yardım ettiği öne sürülen bir kadın tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, iki olay Seyhan ilçesinin Aydınlar ve Pınar mahallelerinde meydana geldi. İlk olayda iddiaya göre Esra K.'nın (20) sevgilisi Sadim K., ablası Çilem K.'yı (24) taciz etti. Bunun üzerine sinirlenen Çilem K.'nın dini nikahlı eşi Yusuf K., yanına aldığı Çilem K. ve arkadaşı Abdullah T. (27) ile birlikte Esra K.'nın oturduğu rezidansa gitti. Apartmandan içeri giren şahıslardan Yusuf K., Esra K.'nın kapısına ateş etti. Daha sonra aşağıya inen 3 kişi, Esra K.'nın otomobiline de zarar verdi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. İkinci olay ise Pınar Mahallesi'ndeki bir rezidansta gerçekleşti. İddiaya göre Abdullah T., kendisinden ayrılan sevgilisi Ü.Ş. ile tekrar görüşmek istedi. Teklifi kabul edilmeyince onun oturduğu rezidansa giden Abdullah T., eski sevgilisinin evine tabanca ile ateş etmek isterken yanlışlıkla asansörden bir alt kata inerek Fatem Ş.'nin evine ateş edip olay yerinden kaçtı. Bu iki olay da aynı gün olurken, mağdur vatandaşlar polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp dedektifleri, apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları tespit etti. Kısa sürede zanlıları yakalayan polis, onları emniyete getirerek sorguya aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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