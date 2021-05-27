Rezervler yüzde 9.0 düşüşle 86.7 milyar dolara indi

Resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86.7 milyar dolara geriledi.

Resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 4.3 azalarak 38.9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolara düştü. Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu.Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.8 milyar dolardı ve söz konusu tutarın 20.7 milyar doları bir ay vadeliydi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de yüzde 7.1 azalarak 45.9 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı