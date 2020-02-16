Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

16.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:19

Manken Rezan Sinjari, ünlü bir giyim markasının katalog çekimi için yakında kameralar karşısına geçeceğini duyurdu.



Bir firmanın kataloğu için kamera karşısına geçecek olan Rezan Sinjari, çekimler öncesinde prova çekimleri yaptı. Duhok'ta 2 gün sürecek olan katalog çekimlerine Iraklı başka bir model ile objektif karşısına geçeceklerini paylaşan Rezan Sinjari, "Yakın zamanda ünlü bir giyim markasının katalog çekimleri için 2 gün sürecek olan bir çalışmaya başlayacağız. Güzel bir çalışma olacağını umut ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA