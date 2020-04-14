Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları - Haber
Türkiye, Hatay, Kültür Sanat

Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları

Hatay'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:55
Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları

Hatay'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.

Antakya'da yaşayan 2 çocuk annesi Rezan Ezer (38) gönüllü olarak daha önceleri özellikle Suriye sınırındaki köy okullarına giderek öğrencilere canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatıyordu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ezer, miniklere masalları ulaştırmanın başka yollarını aradı.

Bunun üzerine "Masalcı Rez ile Uzaktan Masallar" adıyla açtığı YouTube kanalı üzerinden masallarını aktarma fikrini hayata geçiren Ezer, haftanın 6 günü anlattığı unutulmaya yüz tutmuş birbirinden ilginç Anadolu hikayelerini ekran başındaki çocuklarla paylaşıyor.

Giydiği geleneksel Anadolu kıyafetleri ve çarığıyla evinin bir köşesine döşediği eski bakır eşya ve dokuma kilimlerle adeta ortamı sahneye çeviren öğretmenin çektiği videolar, Türkiye'nin her yerinden çocukların ilgisini görüyor.

İnternet üzerinden birçok çocuğa ulaşıyor

Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıllık öğretmen olduğunu ve geçen sene katıldığı hizmet içi eğitimde masal anlatıcılığı eğitmenlik kursu aldığını anlattı.

Daha sonra evde çocuklarına masal anlatmaya başladığını ve böylece kendini geliştirdiğini aktaran Rezan Ezer, şöyle devam etti:

"Masalları anlatırken inanılmaz mutlu oluyordum, çocukların gözlerine bakarken de o ışıltıyı görmek beni çok mutlu ediyordu ve daha sonra masala erişemeyen çocukların ayağına gitmeye karar verdim. Altınözü Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığın da desteğini alarak özellikle dezavantajlı bölgelerdeki köy çocuklarına gidip masal anlatmaya başladım. Bunu köy köy gezerek yaptım ve masallar anlatıp oradaki çocuklarımızın yüreğine dokundum. Sonra maalesef ülkemizin ve bütün dünyanın içinde bulunduğu olumsuz salgın durumu ortaya çıkınca bu gezilere son vermek zorunda kaldım ama ben masal anlatmaya devam etmek istedim. 'Tekrar bunu nasıl yapabilirim acaba?' diye düşündüm ve sosyal medyayı kullanmaya karar verdim. Böylece kendime bir YouTube kanalı açtım ve kendi hesabımdan her gün bir Anadolu masalı anlatmaya başladım."

Aileler teşekkür mesajı gönderiyor

Paylaştığı videoların çok fazla izlendiğini görünce çok mutlu olduğunu belirten Ezer, ailelerden de olumlu mesajlar aldığını ifade etti.

Çektiği videoları yüklemekte geciktiğinde "Nerede kaldınız?" mesajları almaya başladığını aktaran Ezer, "O kadar güzel dönüşler alıyorum ki mesela bir mesajda çocuklarının masalları dinleyip uyuduğunu söylüyorlar aileler ve teşekkür ediyorlar. Her gece masallarımı dinleyerek uyuyan çocuklar var Türkiye'nin dört bir yanında, bu da benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Mutlu oluyorum çünkü bunlar unutulmaya yüz tutmuş masallar, onların unutulmamasına birazcık katkım oluyorsa ne mutlu bana." diye konuştu.

Çocuklara "Evde kal, masal dinle" diyerek seslenen Ezer, "Yani hayat dursa da masallar durmadı, bu mecradan onları çocuklara ulaştırmaya devam etmeye çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haber
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haber
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haber
Aynur Aydın'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haber
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haber
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Acun Ilıcalı: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey Final Four
Acun Ilıcalı: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey Final Four
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Simge Sağın Acun Ilıcalı Levent Yamanel
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:35:31. #1.14#
title