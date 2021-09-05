Rezan Epözdemir: Kadın futbol takımını kurduk, hedef şampiyonluk
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Rezan Epözdemir: Kadın futbol takımını kurduk, hedef şampiyonluk

Rezan Epözdemir: Kadın futbol takımını kurduk, hedef şampiyonluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Galatasaray tüm branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyor" dedi.  Kadın futbol takımınI 1 ay önce kurduklarını söyleyen Epözdemir, "Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızI kurduk. Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli girişimlerde bulunduk. 22 oyuncuyla anlaştık. Takımın teknik direktörlük görevine de eski milli futbolcu Nurcan Çelik'i getirdik. Kendisi çok gülü bir kadın ve güçlü kadını sembolize ediyor. Zor dönemlerden geçmiş iyi bir Galatasaraylı. Takım satın aldığımız iddiaları gerçek dışı. Sıfırdan takım kurduk. Kadını toplumda öncelikli hale getiren yapıyı öncelik kılmak istiyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da güçlü kadının var olmasını istiyoruz. Galatasaray tüm branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyor. Meseleye sosyal sorumluk projesi olarak da bakıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi ile görüşüp anlaştık. Galatasaray'a ait bir sosyal tesis yapacağız. Müsabakalar Küçükçekmece Stadı'nda oynanacak. Önümüzdeki hafta da lansmanı var. TFF'ye başvuruyu yaptık Süper Lig ya da alt ligde lige başlama yönünde UEFA'dan gelecek karara göre lige başlayacağız."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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