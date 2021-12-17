Rezan Epözdemir: "İstifa etmedim, bu hukuka aykırı"

Galatasaray Sportif A.Ş'deki görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden istifa etmediğini söyleyerek, yerine yedek üye atanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Galatasaray Sportif A.Ş'deki görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, yapılan yeni atamaların ardından açıklamada bulundu.

Rezan Epözdemir'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bunun dışında Galatasaray Spor Kulübü Derneği veya Yönetim Kurulu'na sunduğum herhangi bir yazılı beyanım veya istifam söz konusu değildir. İşbu hukuki ve fiili gerçeğe rağmen, bir dernek yönetim kurulu üyesi görevdeyken istifa etmişçesine yerine yedek yönetim kurulu üyesi atanması açıkça hukuksuzdur ve suçtur. Böyle bir yola tevessül etmek ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray'ı bu kadar zor durumda bırakmak yerine, tarafıma bu yönde bir talep gelse idi, gereğini Galatasaray ve değerleri için yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylesine bir hukuk garabeti karşısında, canımdan çok sevdiğim Galatasaray ve camiasının zarar görmemesi adına şimdilik bu kadar açıklama yapmakla yetineceğim. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur"

Sarı-kırmızı kulüp, Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener 'in yönetim kurulu üyesi olarak atandığını açıklamıştı.

(İHA)

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