Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in vekilliğinden ayrıldı
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Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in vekilliğinden ayrıldı

Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in vekilliğinden ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir, tarafsızlık algısına zarar vermemek adına Teknik Direktör Fatih Terim'in avukatlığından ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir, tarafsızlık algısına zarar vermemek adına Teknik Direktör Fatih Terim'in avukatlığından ayrıldığını açıkladı.

Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmam ve Galatasaray'ın efsanesi olan Sayın Fatih Terim'in bu süreçteki tarafsızlık algısına zarar vermemek adına kendisinin hassasiyetlerini gözeterek meslek etiği, meslek ilke ve kuralları uyarınca vekilliğinden ayrıldığımı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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