Rezan Epözdemir'den Galatasaray Adası ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rezan Epözdemir'den Galatasaray Adası ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber

Rezan Epözdemir'den Galatasaray Adası ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren haber
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili esastan ret kararı verildiğini ve icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nı tahliyesine karar verilen işletmecinin istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili esastan ret kararı verildiğini ve icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını açıkladı.

Rezan Epözdemir yaptığı yazılı açıklamada, " Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararı 12 Nisan tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazanmıştı. Tahliye kararı ise işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ortalık savaş alanına döndü! Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim çıldırdı

Ortalık savaş alanına döndü! Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim çıldırdı

 Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title