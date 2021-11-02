Rezan Epözdemir: Beşiktaş'ın galibiyetinin haklı olmadığını düşünüyorum

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "En makul transferleri yapmaya çalışacağız"

"Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ve yayın haklarının bu şirkete devredilmesini istiyoruz"

İSTANBUL,- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Beşiktaş ile oynanan derbi maçla ilgili ". Beşiktaşlı oyuncunun en az 3 kez kırmızı kart görmesi lazım. Taylan'ın ayağına basılıyor, Kerem'e dirsek atılıyor, Nelsson'a dirsek atılıyor. Penaltı atışında çizgi ihlali var. Statta 35-36 bin kişi vardı. Nihat Özdemir'in de bu konuyla ilgili açıklaması oldu zaten. Ben hakem hatalarının sonuca etki ettiğini düşünüyorum ve Beşiktaş'ın galibiyetinin haklı olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Golden önce Nelsson'a yapılan ve bana göre net kart gerektiren bir hareket var. Bu benim kişisel görüşüm. Beşiktaşlı oyuncunun en az 3 kez kırmızı kart görmesi lazım. Taylan'ın ayağına basılıyor, Kerem'e dirsek atılıyor, Nelsson'a dirsek atılıyor. Penaltı atışında çizgi ihlali var. Statta 35-36 bin kişi vardı. Nihat Özdemir'in de bu konuyla ilgili açıklaması oldu zaten. Ben hakem hatalarının sonuca etki ettiğini düşünüyorum ve Beşiktaş'ın galibiyetinin haklı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Remzi Sanver'e katılmıyorum. Kendisi bizim birlikte çalıştığımız önemli bir isimdir. Bu ifadeyi kullandı ama bütününde olumlu bir açıklama yaptı. Haklı galibiyet konusunda ben kendisine katılmıyorum. Galibiyetin haklı olmadığını, hakem hatalarının sonuca etki ettiğini düşünüyorum. Bütün bu sürecin de takipçisi olacağız. Bunun dışında objektif olmayan ve amigo gibi davranan yorumcular var. Bir şarkıcı çıkıyor, edep yoksunu şekilde Galatasaray'a saldırıyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, aynı zamanda kültür ve eğitim kurumudur. Galatasaray'ın içinde farklı düşünceler olabilir, bu da kulübün demokratik olduğunu gösterir. Türk sporundaki bu çarpık sistemin düzelmesi için gösterdiğimiz gayret, çaba sonuna kadar devam edecek."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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