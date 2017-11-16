Reza Zarrab'ın Son Ara Duruşması Görüldü

– Reza Zarrab ve avukatlarının katılmadığı duruşmada, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.



Hakan Atilla'nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddeden Hakim Richard Berman, hükmünü iddianamenin geçerli olduğu yönünde verdi.



Hakan Atilla, Reza Zarrab'ın itirafçı olup olmadığı sorusunu ise,"Hiçbir fikrim yok, neden sanık olarak yargılandığımı da anlamadım" diyerek cevapladı. - York