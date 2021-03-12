Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası

12.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:23
Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası

Uzun aradan sonra İbo Show ile Star TV ekranlarından yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, yakaladığı başarıyı sürdüremedi. Reytingleri aynı gün yayınlanan rakipleri yüzünden gittikçe düşmeye başlayan programın, final yapacağı iddia edildi. Programın yapımcısı Polat Yağcı, iddiaları yalanlarken, kanalın sözleşmeyi 16 bölüm daha uzattığı ortaya çıktı.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü. Her cumartesi ekrana gelen programın final yapacağı ileri sürüldü. Bu iddialara ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" demişti.

Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası

SÖZLEŞME 16 BÖLÜM DAHA UZATILDI

2. Sayfa'nın Instagram hesabında yayınlanan habere göre, 16 bölüm daha uzatılan İbo Show için kanal yönetiminden anlamlı bir hediye geldi. Yönetim Tatlıses'e tam 750 bin TL değerinde bir cip hediye etti.

Doğruluk Kontrolü
Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV'de ekrana gelen İbo Show'un beklenen reytingi yakalayamaması nedeniyle final yapacağı iddia edildi.

Programın yapımcısı Polat Yağcı iddiaları yalanlarken, kanalın sözleşmeyi 16 bölüm daha uzattığı ortaya çıktı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevket Çoruh Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:34:29. #1.15#
title