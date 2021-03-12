Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddiası

Uzun aradan sonra İbo Show ile Star TV ekranlarından yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, yakaladığı başarıyı sürdüremedi. Reytingleri aynı gün yayınlanan rakipleri yüzünden gittikçe düşmeye başlayan programın, final yapacağı iddia edildi. Programın yapımcısı Polat Yağcı, iddiaları yalanlarken, kanalın sözleşmeyi 16 bölüm daha uzattığı ortaya çıktı.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü. Her cumartesi ekrana gelen programın final yapacağı ileri sürüldü. Bu iddialara ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" demişti.

SÖZLEŞME 16 BÖLÜM DAHA UZATILDI

2. Sayfa'nın Instagram hesabında yayınlanan habere göre, 16 bölüm daha uzatılan İbo Show için kanal yönetiminden anlamlı bir hediye geldi. Yönetim Tatlıses'e tam 750 bin TL değerinde bir cip hediye etti.