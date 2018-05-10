Reytinglerde Sen Anlat Karadeniz Yine Zirveyi Kaptırmadı
Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul dizileri arasındaki reyting yarışında kazanan bu hafta da değişmedi.
Çarşamba akşamları ATV ve TRT1 ekranlarında yaşanan reyting yarışının kazananı yine değişmedi.
SEN ANLAT KARADENİZ ZİRVEDE
Dün akşamın reyting sıralamasında ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ
AB'de ise birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.
İşte dün gecenin reyting sıralaması;
YORUMLAR (31)
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D İ R İ L İ Ş tek geçiyorum.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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hey maşallah zaten dirilişi bozdular artık dün izledim yeni bölümü küçücük çocuğun konasamayacagı kelimeler var yanlış şeyler yani bozdularCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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FERHAT KENDİNDEN UTANCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dirilşe kötü birşey söyleyemesiniz . muhteşem yüzyıldakiler yalan .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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