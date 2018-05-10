Reytinglerde Sen Anlat Karadeniz Yine Zirveyi Kaptırmadı

Reytinglerde Sen Anlat Karadeniz Yine Zirveyi Kaptırmadı

Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul dizileri arasındaki reyting yarışında kazanan bu hafta da değişmedi.

Çarşamba akşamları ATV ve TRT1 ekranlarında yaşanan reyting yarışının kazananı yine değişmedi.

SEN ANLAT KARADENİZ ZİRVEDE

Dün akşamın reyting sıralamasında ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Diriliş Ertuğrul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, üçüncülük ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.

İşte dün gecenin reyting sıralaması;

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