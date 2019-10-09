Reyting sonuçları 8 Ekim Salı : Kadın, EDHO, Kardeş Çocukları! Reyting savaşının kazananı kim?
Reyting sonuçları belli oldu! 8 Ekim Salı akşamı reyting yarışında dizi olarak Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları vardı. Bunun dışında TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
8 Ekim Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Salı günlerinin lideri yine değişmedi ve Kadın 66. son bölümü ile reyting yarışını birinci tamamladı. Dizinin özet bölümü de 4. sırada yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2, MasterCheff 7, Kardeş Çocukları 20. sırada yer aldı.İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 8 EKİM SALI
1- KADIN FOX
2- ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 - FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
4 - KADIN (OZET) FOX
5 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 - ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
7 - MASTERCHEF TURKIYE TV8
8 - SHOW ANA HABER SHOW TV
9 - HAVA DURUMU KANAL D
10 - HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV
11 - ESRA EROL'DA ATV
12 - MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
13 - ATV ANA HABER ATV
14 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
15 - YEMIN KANAL 7
16 - YOLCU (Y.S) KANAL D
17 - KANAL D HABER KANAL D
18 - HABER ONU SHOW TV
19 - HAVA DURUMU ATV
20 - KARDES COCUKLARI STAR TV