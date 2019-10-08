Reyting sonuçları 7 Ekim Pazartesi : Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul! Reyting savaşında kim nerede?
Reyting sonuçları belli oldu! 7 Ekim Pazartesi akşamı reyting yarışında dizi olarak Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çocuk ve Vuslat vardı. Bunun dışında TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
08.10.2019 14:31
7 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi günlerinin lideri yine değişmedi ve Çukur 70. son bölümü ile reyting yarışını birinci tamamladı. Dizinin özet bölümü de 4. sırada yerini aldı. Yasak Elma 3, Zalim İstanbul 6, Çocuk 9. sırada yer alırken Vuslat dizisi 14. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...