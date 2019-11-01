Reyting sonuçları 31 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Şampiyon, Bir Zamanlar Çukurova! Reyting mücadelesinde kim galip?
Reyting sonuçları belli oldu! 31 Ekim Perşembe akşamı reyting yarışında dizi olarak Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Şampiyon, Seksenler varken TV8'de ise MasterCheff yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
31 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe gününün lideri Mucize Doktor oldu. Bir Zamanlar Çukurova 2, Mucize Doktor özet bölümü 3, Bir Zamanlar Çukurova özeti ise 5, MasterChef Türkiye 10, Seksenler ise 20. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...
31 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - MUCİZE DOKTOR FOX
2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
3 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX
4 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - SHOW ANA HABER SHOW TV
8 - ESRA EROL'DA ATV
9 - ATV ANA HABER
10 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
11 - HAVA DURUMU ATV
12 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
13 - YEMİN KANAL 7
14 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
15 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8
16 - HAVA DURUMU KANAL D
17 - HABER ÖNÜ SHOW TV
18 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZEL TV8
19 - ATV GÜN ORTASI
20 - SEKSENLER TRT 1