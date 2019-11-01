Reyting sonuçları 31 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Şampiyon, Bir Zamanlar Çukurova! Reyting mücadelesinde kim galip?

01.11.2019 10:32

31 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe gününün lideri Mucize Doktor oldu. Bir Zamanlar Çukurova 2, Mucize Doktor özet bölümü 3, Bir Zamanlar Çukurova özeti ise 5, MasterChef Türkiye 10, Seksenler ise 20. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...

31 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - MUCİZE DOKTOR FOX

2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

3 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

4 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - SHOW ANA HABER SHOW TV

8 - ESRA EROL'DA ATV

9 - ATV ANA HABER

10 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

11 - HAVA DURUMU ATV

12 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

13 - YEMİN KANAL 7

14 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

15 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

16 - HAVA DURUMU KANAL D

17 - HABER ÖNÜ SHOW TV

18 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZEL TV8

19 - ATV GÜN ORTASI

20 - SEKSENLER TRT 1