Reyting sonuçları 30 Haziran: Survivor finali büyük fark attı!
Reyting sonuçları belli oldu. 30 Haziran Pazar günü reyting yarışında kim birinci çıktı? Dün akşam en çok izlenen program Survivor yarışmasının final bölümü oldu. Kanal D'de ekrana gelen Mekanik 2 adlı yabancı sinema ise onu takip etti. İşte dünün reyting sonuçları
30 Haziran Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında iki takımdan finale kalanların belli olacağı bölüm, dünün en çok izlenen programı oldu. 1 ve 2. sırayı Survivor yarışması alırken Mekanik 2 adlı yabancı film 3. oldu. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 30 HAZİRAN Pazar
REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?
Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.
RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.
Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.
İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.
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