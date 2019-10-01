Reyting sonuçları 30 Eylül Pazartesi: Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Canevim ve Vuslat! Reyting savaşını kim kazandı?
Reyting sonuçları belli oldu. 30 Eylül Pazartesi akşamı reyting yarışında dizi olarak Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Canevim, Vuslat vardı. Bunun dışında TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
01.10.2019 10:30
30 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi günlerinin lideri değişmedi. Çukur 70. son bölümü ile reyting yarışını birinci tamamladı. Dizinin özet bölümü de 3. sırada yer aldı. Yasak Elma 4., Zalim İstanbul 5., Vuslat 20. sırada yer alırken final yapan Canevim dizisi 34. sırada. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 30 EYLÜL PAZARTESİ