Reyting sonuçları 30 Ekim Çarşamba: Kurşun, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Benim Adım Melek! Reyting savaşında kim birinci?

31.10.2019 10:26

30 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba gününün lideri MasterChef Türkiye oldu. Afili Aşk 3, Sen Anlat Karadeniz 4, Benim Adım Melek 5, Kurşun 7. sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz özet bölümü 9, Afili Aşk özet bölümü 12, Yol Arkadaşım yerli filmi 13. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...

30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

3 - AFİLİ AŞK KANAL D

4 - SEN ANLAT KARADENİZ ATV

5 - BENİM ADIM MELEK TRT 1

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - KURŞUN FOX

8 - ESRA EROL'DA ATV

9 - SEN ANLAT KARADENİZ (ÖZET) ATV

10 - SHOW ANA HABER

11 - ATV ANA HABER

12 - AFİLİ AŞK (ÖZET) KANAL D

13 - YOL ARKADAŞIM (T.S) SHOW TV

14 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

15 - YEMİN KANAL 7

16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

17 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

18 - BENİM ADIM MELEK (ÖZET) TRT 1

19 - HAVA DURUMU ATV

20 - DOĞRUSU NE? TRT 1