Reyting sonuçları 30 Ekim Çarşamba: Kurşun, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Benim Adım Melek! Reyting savaşında kim birinci?
Reyting sonuçları belli oldu! 30 Ekim Çarşamba akşamı reyting yarışında dizi olarak Sen Anlat Karadeniz, Kurşun, Benim Adım Melek ve Afili Aşk varken TV8'de ise MasterCheff yer alıyordu. Show'da Yol Arkadaşım yerli sineması bulunuyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
30 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba gününün lideri MasterChef Türkiye oldu. Afili Aşk 3, Sen Anlat Karadeniz 4, Benim Adım Melek 5, Kurşun 7. sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz özet bölümü 9, Afili Aşk özet bölümü 12, Yol Arkadaşım yerli filmi 13. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...
30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
2 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
3 - AFİLİ AŞK KANAL D
4 - SEN ANLAT KARADENİZ ATV
5 - BENİM ADIM MELEK TRT 1
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - KURŞUN FOX
8 - ESRA EROL'DA ATV
9 - SEN ANLAT KARADENİZ (ÖZET) ATV
10 - SHOW ANA HABER
11 - ATV ANA HABER
12 - AFİLİ AŞK (ÖZET) KANAL D
13 - YOL ARKADAŞIM (T.S) SHOW TV
14 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
15 - YEMİN KANAL 7
16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
17 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8
18 - BENİM ADIM MELEK (ÖZET) TRT 1
19 - HAVA DURUMU ATV
20 - DOĞRUSU NE? TRT 1