Reyting sonuçları 3 Kasım Pazar: Savaşçı, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon! O Ses Türkiye reytingleri altüst etti!
Reyting sonuçları belli oldu! 3 Kasım Pazar akşamı reyting yarışında dizi olarak Aşk Ağlatır, Savaşçı, Kimse Bilmez, Şampiyon varken TV8'de ise O Ses Türkiye, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler, Star'da Mumya yabancı filmi yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
3 Kasım Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! Pazar gününün lideri O Ses Türkiye oldu. Savaşçı 3, Çok Güzel Hareketler 4, Aşk Ağlatır 9, Savaşçı özet bölümü 11, Şampiyon 12, Kimse Bilmez 15. sırada bulundu. Yabancı sinema Mumya ise 5. sırada yerini aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
3 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
1 - O SES TÜRKİYE TV8
2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER 18.11
3 - SAVAŞÇI FOX
4 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D
5 - MUMYA (Y.S) STAR TV
6 - HAVA DURUMU KANAL D
7 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZET KANAL D
8 - SHOW ANA HABER
9 - ASK AĞLATIR SHOW TV
10 - HABER ONU SHOW TV
11 - SAVAŞÇI (ÖZET) FOX
12 - ŞAMPİYON TRT
13 - O SES TÜRKİYE ÖZET TV8
14 - ASK AĞLATIR (ÖZET) SHOW TV
15 - KİMSE BİLMEZ ATV
16 - MUCİZE DOKTOR (TKR) FOX
17 - KANAL D HABER HAFTA SONU
18 - ATV ANA HABER ATV
19 - ŞAMPİYON (ÖZET) TRT 1
20 - MUMYA (Y.S) (TKR) STAR TV