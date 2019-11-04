Reyting sonuçları 3 Kasım Pazar: Savaşçı, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon! O Ses Türkiye reytingleri altüst etti!

04.11.2019 11:12

3 Kasım Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! Pazar gününün lideri O Ses Türkiye oldu. Savaşçı 3, Çok Güzel Hareketler 4, Aşk Ağlatır 9, Savaşçı özet bölümü 11, Şampiyon 12, Kimse Bilmez 15. sırada bulundu. Yabancı sinema Mumya ise 5. sırada yerini aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

3 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

1 - O SES TÜRKİYE TV8

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER 18.11

3 - SAVAŞÇI FOX

4 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D

5 - MUMYA (Y.S) STAR TV

6 - HAVA DURUMU KANAL D

7 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZET KANAL D

8 - SHOW ANA HABER

9 - ASK AĞLATIR SHOW TV

10 - HABER ONU SHOW TV

11 - SAVAŞÇI (ÖZET) FOX

12 - ŞAMPİYON TRT

13 - O SES TÜRKİYE ÖZET TV8

14 - ASK AĞLATIR (ÖZET) SHOW TV

15 - KİMSE BİLMEZ ATV

16 - MUCİZE DOKTOR (TKR) FOX

17 - KANAL D HABER HAFTA SONU

18 - ATV ANA HABER ATV

19 - ŞAMPİYON (ÖZET) TRT 1

20 - MUMYA (Y.S) (TKR) STAR TV