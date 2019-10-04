Reyting sonuçları 3 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon
Reyting sonuçları belli oldu. 3 Ekim Perşembe günü Fox TV'nin çok konuşulan dizisi Mucize Doktor mu yoksa atv'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi mi birinci oldu merak ediliyor. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
3 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Total reyting sonuçlarına göre, Mucize Doktor bir kez daha birinci olmayı başardı. Onu en yakından takip eden ise yine Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Sonrasında Mucize Doktor özet, Fatih Portakal ile Fox Haber, Bir Zamanlar Çukurova özet geliyor. Şampiyon adlı dizi ise listenin 14. sırasında yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM PERŞEMBE
1 MUCIZE DOKTOR FOX
2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
3 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 HAVA DURUMU ATV
9 YEMIN KANAL 7
10 ESRA EROL'DA ATV
11 ATV ANA HABER ATV
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
13 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV
14 SAMPIYON TRT 1
15 HAVA DURUMU KANAL D
16 YASAK ELMA (TKR) FOX
17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
18 HABER ONU SHOW TV
19 ATV GUN ORTASI ATV
20 STAR ANA HABER STAR TV