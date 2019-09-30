Reyting sonuçları 29 Eylül Pazar: Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Elimi Bırakma! Reyting savaşını kim kazandı?
Reyting sonuçları belli oldu. 29 Eylül Pazar akşamı reyting yarışında dizi olarak Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Elimi Bırakma vardı. Bunun dışında Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
29 Eylül Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Total'de reyting birincisi Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber olurken onu Show TV'nin yeni dizisi Aşk Ağlatır izledi. Sonrasında sırasıyla MasterChef Türkiye, Kimse Bilmez, Çok Güzel Hareketler 2 izledi. Elimi Bırakma dizisi ise 9. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL PAZAR
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
2 ASK AGLATIR SHOW TV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 KIMSE BILMEZ ATV
5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
6 YAPARSIN ASKIM FOX
7 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 ELIMI BIRAKMA TRT 1
10 ASK AGLATIR (OZET) SHOW TV
11 HAVA DURUMU KANAL D
12 KIMSE BILMEZ (OZET) ATV
13 ATV ANA HABER ATV
14 YAPARSIN ASKIM OZET FOX
15 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX
16 HABER ONU SHOW TV
17 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1
18 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
19 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D
20 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV