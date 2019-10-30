Reyting sonuçları 29 Ekim Salı: Kadın, EDHO, Çocuk ve MasterCheff! Reytinglerde kim birinci?
Reyting sonuçları belli oldu! 30 Ekim Salı akşamı reyting yarışında dizi olarak Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çocuk varken TV8'de ise MasterCheff yer alıyordu. Show'da Neşeli Günler yerli sineması bulunuyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
30 Ekim Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Pazar gününün lideri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Kadın 2, EDHO özet bölümü 4, Kadın özet bölümü 6, MasterCheff 7, Çocuk dizisi 10, Neşeli Günler 12. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - EŞKIYA DÜNYAYA HüKÜMDAR OLMAZ ATV
2 - KADIN FOX
3 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
4 - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
6 - KADIN (ÖZET) FOX
7 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
8 - SHOW ANA HABER SHOW TV
9 - ESRA EROL'DA ATV
10 - ÇOCUK STAR TV
11 - ATV ANA HABER
12 - NEŞELİ GÜNLER (T.S) SHOW TV
13 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
14 - HAVA DURUMU ATV
15 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8
16 - YEMİN KANAL 7
17 - HABER ONU SHOW TV
18 - SEVGİNİN GÜCÜ (Y.S) TRT 1
19 - ATV GÜN ORTASI
20 - ÇOCUK (ÖZET) STAR TV