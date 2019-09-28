Reyting sonuçları 27 Eylül Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen yarışında kim kazandı?

28.09.2019 11:04

27 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Total'de reyting birincisi yine Atv'nin Hercai 14. bölümü ile oldu. Onu Fatih Portakal'ın sunduğu haber programı takip etti. 3. sırada ise yılların eskitemediği ve 14. sezonu başlayan Arka Sokaklar dizisi geliyor. Her Yerde Sen 6. sırada, Payitaht Abdülhamid 11. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 27 EYLÜL PERŞEMBE

1 HERCAI ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 HERCAI (OZET) ATV

5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

6 HER YERDE SEN FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 HER YERDE SEN (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

11 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

12 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

13 ATV ANA HABER ATV

14 YEMIN KANAL 7

15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

16 ESRA EROL'DA ATV

17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D

18 HAVA DURUMU ATV

19 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1

20 KOLONYA CUMHURIYETI (T.S) TV8