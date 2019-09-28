Reyting sonuçları 27 Eylül Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen yarışında kim kazandı?
Reyting sonuçları belli oldu. 27 Eylül Cuma akşamı reyting yarışında Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen, Payitaht Abdülhamid dizileri vardı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
27 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Total'de reyting birincisi yine Atv'nin Hercai 14. bölümü ile oldu. Onu Fatih Portakal'ın sunduğu haber programı takip etti. 3. sırada ise yılların eskitemediği ve 14. sezonu başlayan Arka Sokaklar dizisi geliyor. Her Yerde Sen 6. sırada, Payitaht Abdülhamid 11. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 27 EYLÜL PERŞEMBE
1 HERCAI ATV
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D
4 HERCAI (OZET) ATV
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
6 HER YERDE SEN FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 HER YERDE SEN (OZET) FOX
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
11 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1
12 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
13 ATV ANA HABER ATV
14 YEMIN KANAL 7
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
16 ESRA EROL'DA ATV
17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
18 HAVA DURUMU ATV
19 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1
20 KOLONYA CUMHURIYETI (T.S) TV8