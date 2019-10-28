Reyting sonuçları 27 Ekim Pazar: Savaşçı, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, O Ses Türkiye! Dünün birincisi kim?

28.10.2019 13:06

27 Ekim Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! Pazar gününün lideri yine Savaşçı oldu. Aşk Ağlatı 4, O Ses Türkiye 5, Çok Güzel Hareketler 6, Savaşçı özer bölümü 7, Kimse Bilmez 8, Aşk Ağlatır özet 10. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

27 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - SAVAŞÇI FOX

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

3 - SHOW ANA HABER SHOW TV

4 - ASK AĞLATIR SHOW TV

5 - O SES TÜRKİYE TV8

6 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 - SAVAŞÇI (ÖZET) FOX

8 - KİMSE BİLMEZ ATV

9 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZET KANAL D

10 - ASK AĞLATIR (ÖZET) SHOW TV

11 - HABER ONU SHOW TV

12 - ATV ANA HABER

13 - KİMSE BİLMEZ (ÖZET) ATV

14 - O SES TÜRKİYE ÖZET TV8

15 - ELİMİ BIRAKMA TRT 1

16 - BUYUK BASKIN (Y.S) STAR TV

17 - HAVA DURUMU KANAL D

18 - KANAL D HABER HAFTA SONU

19 - SICAK GELİŞME KANAL D

20 - KUZEY YILDIZI İLK AŞK (TKR) SHOW TV