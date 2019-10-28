Reyting sonuçları 27 Ekim Pazar: Savaşçı, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, O Ses Türkiye! Dünün birincisi kim?
Reyting sonuçları belli oldu! 27 Ekim Pazar akşamı reyting yarışında dizi olarak Savaşçı, Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez varken TV8'de ise O Ses Türkiye yer alıyordu. Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bulunuyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
27 Ekim Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! Pazar gününün lideri yine Savaşçı oldu. Aşk Ağlatı 4, O Ses Türkiye 5, Çok Güzel Hareketler 6, Savaşçı özer bölümü 7, Kimse Bilmez 8, Aşk Ağlatır özet 10. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
27 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - SAVAŞÇI FOX
2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
3 - SHOW ANA HABER SHOW TV
4 - ASK AĞLATIR SHOW TV
5 - O SES TÜRKİYE TV8
6 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D
7 - SAVAŞÇI (ÖZET) FOX
8 - KİMSE BİLMEZ ATV
9 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZET KANAL D
10 - ASK AĞLATIR (ÖZET) SHOW TV
11 - HABER ONU SHOW TV
12 - ATV ANA HABER
13 - KİMSE BİLMEZ (ÖZET) ATV
14 - O SES TÜRKİYE ÖZET TV8
15 - ELİMİ BIRAKMA TRT 1
16 - BUYUK BASKIN (Y.S) STAR TV
17 - HAVA DURUMU KANAL D
18 - KANAL D HABER HAFTA SONU
19 - SICAK GELİŞME KANAL D
20 - KUZEY YILDIZI İLK AŞK (TKR) SHOW TV