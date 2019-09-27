Reyting sonuçları 26 Eylül Perşembe: Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk

27.09.2019 10:20

26 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Fox TV'nin yeni başlayan ve dün akşam 3. bölümü yayınlanan Mucize Doktor, perşembe günü birinciliğini yine bırakmadı. Onu takip eden ise günün eski lideri Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Günün diğer dizisi Şampiyon ise 10. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL PERŞEMBE

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 SAMPIYON TRT 1

11 YEMIN KANAL 7

12 ESRA EROL'DA ATV

13 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

14 HAVA DURUMU KANAL D

15 ATV GUN ORTASI ATV

16 STAR ANA HABER STAR TV

17 BIZIM AILE (T.S) SHOW TV

18 HABER ONU SHOW TV

19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D

20 TATLI BELA (TKR) KANAL 7