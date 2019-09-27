Reyting sonuçları 26 Eylül Perşembe: Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk
Reyting sonuçları belli oldu. 26 Eylül Perşembe akşamı reyting yarışında atv'nin Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'nin Mucize Doktor, TRT 1'in Şampiyon adlı dizileri vardı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
26 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Fox TV'nin yeni başlayan ve dün akşam 3. bölümü yayınlanan Mucize Doktor, perşembe günü birinciliğini yine bırakmadı. Onu takip eden ise günün eski lideri Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Günün diğer dizisi Şampiyon ise 10. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL PERŞEMBE
1 MUCIZE DOKTOR FOX
2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
3 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX
8 ATV ANA HABER ATV
9 HAVA DURUMU ATV
10 SAMPIYON TRT 1
11 YEMIN KANAL 7
12 ESRA EROL'DA ATV
13 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
14 HAVA DURUMU KANAL D
15 ATV GUN ORTASI ATV
16 STAR ANA HABER STAR TV
17 BIZIM AILE (T.S) SHOW TV
18 HABER ONU SHOW TV
19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
20 TATLI BELA (TKR) KANAL 7