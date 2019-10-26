Reyting sonuçları 25 Ekim Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Payitaht Abdülhamid! Hercai reytingleri yıktı geçti!

26.10.2019 10:41

25 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün lideri yine Hercai oldu. Arka Sokaklar 2, Arka Sokaklar'ın özet bölümü ise 4, Hercai'nin özet bölümü 6, Güldür Güldür Show 7, yeni dizi Sevgili Geçmiş 9, Payitaht Abdülhamid 15. sırada yer aldı. Yerli yapım Recep İvedik 4 ise 19. sırada bulunuyordu. İşte dünün reyting sonuçları...

25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - HERCAİ ATV

2 - ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

4 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D

5 - HAVA DURUMU KANAL D

6 - HERCAİ (ÖZET) ATV

7 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV

8 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

9 - SEVGİLİ GEÇMİŞ STAR TV

10 - ESRA EROL'DA ATV

11 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET SHOW TV

12 - MUCİZE DOKTOR (TKR) FOX

13 - SHOW ANA HABER SHOW TV

14 - ATV ANA HABER

15 - PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT 1

16 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

17 - HAVA DURUMU ATV

18 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

19 - RECEP İVEDİK 4

20 - YEMİN KANAL 7