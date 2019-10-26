Reyting sonuçları 25 Ekim Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Payitaht Abdülhamid! Hercai reytingleri yıktı geçti!
Reyting sonuçları belli oldu! 25 Ekim Cuma akşamı reyting yarışında dizi olarak Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Hercai ve Sevgili Geçmiş vardı. Show'da ise Güldür Güldür Show ve Tv8'de ise Recep İvedik 4 yerli filmi yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
25 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün lideri yine Hercai oldu. Arka Sokaklar 2, Arka Sokaklar'ın özet bölümü ise 4, Hercai'nin özet bölümü 6, Güldür Güldür Show 7, yeni dizi Sevgili Geçmiş 9, Payitaht Abdülhamid 15. sırada yer aldı. Yerli yapım Recep İvedik 4 ise 19. sırada bulunuyordu. İşte dünün reyting sonuçları...
25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - HERCAİ ATV
2 - ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
4 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D
5 - HAVA DURUMU KANAL D
6 - HERCAİ (ÖZET) ATV
7 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV
8 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
9 - SEVGİLİ GEÇMİŞ STAR TV
10 - ESRA EROL'DA ATV
11 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET SHOW TV
12 - MUCİZE DOKTOR (TKR) FOX
13 - SHOW ANA HABER SHOW TV
14 - ATV ANA HABER
15 - PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT 1
16 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
17 - HAVA DURUMU ATV
18 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
19 - RECEP İVEDİK 4
20 - YEMİN KANAL 7