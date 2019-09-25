Reyting sonuçları 24 Eylül Salı: EDHO, MasterChef, Kardeş Çocukları yarışında kim birinci oldu?

25.09.2019 10:15

24 Eylül salı günü reyting sonuçları açıklandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaldığı yerden devam ediyor ve yeni sezon ilk bölümü ile yine zirveye oturdu. Onu takip eden ilk program Fatih Portakal Ana Haber oldu. MasterChef Türkiye yarışması elemenin olduğu bölümde 4. sırada yer aldı. Star TV'deki Kardeş Çocukları ise gün değişikliği sonrasında 10. sıraya kadar geriledi. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 24 EYLÜL SALI