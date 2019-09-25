Reyting sonuçları 24 Eylül Salı: EDHO, MasterChef, Kardeş Çocukları yarışında kim birinci oldu?
Reyting sonuçları belli oldu. 24 Eylül Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. sezon ilk bölümü ekrana geldi. Onunla birlikte MasterChef yarışması tv8'de, Kardeş Çocukları dizisi Star TV'de yayınlandı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
24 Eylül salı günü reyting sonuçları açıklandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaldığı yerden devam ediyor ve yeni sezon ilk bölümü ile yine zirveye oturdu. Onu takip eden ilk program Fatih Portakal Ana Haber oldu. MasterChef Türkiye yarışması elemenin olduğu bölümde 4. sırada yer aldı. Star TV'deki Kardeş Çocukları ise gün değişikliği sonrasında 10. sıraya kadar geriledi. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 24 EYLÜL SALI