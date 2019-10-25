Reyting sonuçları 24 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Seksenler! Dünün reyting canavarı kim?
Reyting sonuçları belli oldu! 24 Ekim Perşembe akşamı reyting yarışında dizi olarak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Seksenler ve Şampiyon varken TV8'de ise MasterCheff - MasterClass yer alıyordu. Show'da ise Güldür Güldür Show bulunuyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
24 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe gününün lideri yine Mucize Doktor oldu. Muciz eDoktor özet bölümü 2, Bir Zamanlar Çukurova 4 ve özet bölüm de 5 sırada bulunurken Seksenler dizisi 8, Cumhurbaşkanı Özel yayını 10, MasterClass 11. sırada yer etti. İşte dünün reyting sonuçları...
24 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - MUCİZE DOKTOR FOX
2 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX
3 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
4 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - SEKSENLER TRT 1
8 - SEKSENLER TRT 1
9 - HAVA DURUMU ATV
10 - CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI TRT 1
11 - EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI (Y.S) KANAL D
12 - MASTERCLASS TV8
13 - ATV ANA HABER
14 - ANA HABER TRT 1
15 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8
16 - SHOW ANA HABER SHOW TV
17 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
18 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV
19 - KURŞUN (TKR-GECE) FOX
20 - GÖRÜMCE (T.S) STAR TV