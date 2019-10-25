Reyting sonuçları 24 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Seksenler! Dünün reyting canavarı kim?

25.10.2019 10:36

24 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe gününün lideri yine Mucize Doktor oldu. Muciz eDoktor özet bölümü 2, Bir Zamanlar Çukurova 4 ve özet bölüm de 5 sırada bulunurken Seksenler dizisi 8, Cumhurbaşkanı Özel yayını 10, MasterClass 11. sırada yer etti. İşte dünün reyting sonuçları...

24 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - MUCİZE DOKTOR FOX

2 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

3 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

4 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - SEKSENLER TRT 1

8 - SEKSENLER TRT 1

9 - HAVA DURUMU ATV

10 - CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI TRT 1

11 - EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI (Y.S) KANAL D

12 - MASTERCLASS TV8

13 - ATV ANA HABER

14 - ANA HABER TRT 1

15 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

16 - SHOW ANA HABER SHOW TV

17 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

18 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

19 - KURŞUN (TKR-GECE) FOX

20 - GÖRÜMCE (T.S) STAR TV