Reyting sonuçları 23 Eylül Pazartesi: Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Vuslat, Çocuk? Birinci kim oldu?
Reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Vuslat ve Çocuk dizileri ekrana geldi. Dizilerin son bölümlerin izleyenler reytingde kim birinci oldu merak ediyorlar. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte 23 Eylül Pazartesi reyting sonuçları...
23 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam reyting sıralamasında Çukur yine zirveyi bırakmadı. Yeni sezona çok hızlı giren Çukur, 69. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Onu takip programlar ise sırasıyla Fox TV Ana Haber, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Çocuk dizisi oldu. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 23 EYLÜL PAZARTESİ