Reyting sonuçları 22 Ekim Salı: Kadın, EDHO, MasterCheff! Reyting mücadelesinde kim birinci?
Reyting sonuçları belli oldu! 22 Ekim Salı akşamı reyting yarışında dizi olarak Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri varken TV8'de ise MasterCheff yer alıyordu. Kanal D'de Tarzan Efsanesi yabancı sinema ile Show'da Tosun Paşa yerli filmi yayımlandı. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
22 Ekim Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Salı günü yine Kadın birincilik koltuğuna oturdu. EDHO 2, Kadın özet bölümü 4, EDHO özet bölümü 5, MasterCheff 6 sırada yerlerini aldı. Yerli yapım Tosun Paşa 12, yabancı sinema Tarzan Efsanesi 14, TRT1'de ekrana gelen Dangal filmi de 17. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...
22 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - KADIN FOX
2 - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV
3 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
4 - KADIN (ÖZET) FOX
5 - EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV
6 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
7 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
8 - ATV ANA HABER
9 - ESRA EROL'DA ATV
10 - SHOW ANA HABER SHOW TV
11 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
12 - TOSUN PASA (T.S) SHOW TV
13 - YEMİN KANAL 7
14 - TARZAN EFSANESİ (Y.S) KANAL D
15 - HAVA DURUMU ATV
16 - KANAL D HABER
17 - DANGAL (Y.S) TRT 1
18 - HAVA DURUMU KANAL D
19 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÇZET TV8
20 - SICAK GELİŞME KANAL D