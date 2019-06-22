Reyting sonuçları 21 Haziran: Her Yerde Sen zirvede!
Reyting sonuçları belli oldu. 21 Haziran Cuma günü reyting yarışında kim birinci çıktı? FOX TV'nin yeni dizisi Her Yerde Sen, diziseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Bunun sonucunda en çok izlenen yapım olmayı başardı. İşte dünün reyting sonuçları
21 Haziran Cuma günü reyting sonuçları açıklandı.Dizilerin sezon finali yaptığı, ekranlarda yerli ve yabancı filmler ile yaz dizileri yer alıyor. Fox TV'de geçen hafta başlayan Her Yerde Sen de bu dizilerden biri. Diziseverler tarafından beğenilen yapım, dün akşam totalde 2. sırada oldu. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 21 HAZİRAN CUMA
REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?
Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.
RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.
Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.
İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.
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