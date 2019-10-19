Reyting sonuçları 18 Ekim Cuma: Payitaht Abdülhamid, Hercai, Arka Sokaklar ve Her Yerde Sen!

19.10.2019 12:21

18 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün birincisi Hercai oldu. Yerli film Müslüm ise 3. sırada yer aldı. Arka Sokaklar 4, Hercai özet bölümü 5, Arka Sokaklar özet bölümü 7, Güldür Güldür Show 9, Her Yerde Sen 12, Payitaht Abdülhamid 14. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...

18 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - HERCAİ ATV

2 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 - MÜSLÜM (T.S) TV8

4 - ARKA SOKAKLAR KANAL D

5 - HERCAİ (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D

8 - HAVA DURUMU KANAL D

9 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV

10 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

11 - ATV ANA HABER ATV

12 - HER YERDE SEN FOX

13 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET SHOW TV

14 - PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT 1

15 - SHOW ANA HABER SHOW TV

16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

17 - YEMİN KANAL 7

18 - ESRA EROL'DA ATV

19 - OYNAT BAKALIM TV8

20 - HAVA DURUMU ATV