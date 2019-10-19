Reyting sonuçları 18 Ekim Cuma: Payitaht Abdülhamid, Hercai, Arka Sokaklar ve Her Yerde Sen!
Reyting sonuçları belli oldu! 18 Ekim Cuma akşamı reyting yarışında dizi olarak Hercai, Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid ve Her Yerde Aşk vardı. Bunun yanında Tv8'de Müslüm filmi ile Show'da Güldür Güldür Show programı yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
18 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün birincisi Hercai oldu. Yerli film Müslüm ise 3. sırada yer aldı. Arka Sokaklar 4, Hercai özet bölümü 5, Arka Sokaklar özet bölümü 7, Güldür Güldür Show 9, Her Yerde Sen 12, Payitaht Abdülhamid 14. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...
18 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - HERCAİ ATV
2 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
3 - MÜSLÜM (T.S) TV8
4 - ARKA SOKAKLAR KANAL D
5 - HERCAİ (ÖZET) ATV
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D
8 - HAVA DURUMU KANAL D
9 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV
10 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
11 - ATV ANA HABER ATV
12 - HER YERDE SEN FOX
13 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET SHOW TV
14 - PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT 1
15 - SHOW ANA HABER SHOW TV
16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
17 - YEMİN KANAL 7
18 - ESRA EROL'DA ATV
19 - OYNAT BAKALIM TV8
20 - HAVA DURUMU ATV