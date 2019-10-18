Reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Kim reytinglerde birinci?

18.10.2019 10:24

17 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü Mucize Doktor yine 1'incilik koltuğuna oturdu. Bir Zamanlar Çukurova 2, Mucize Doktor özet bölümü ise 3. sırada yerini aldı. Bir Zamanlar Çukurova özet bölümü 5, Şampiyon 16, MasterClass ise 17. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...

17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - MUCİZE DOKTOR FOX

2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

3 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

4 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - ATV ANA HABER ATV

8 - SHOW ANA HABER SHOW TV

9 - ESRA EROL'DA ATV

10 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

11 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

12 - HAVA DURUMU ATV

13 - HAVA DURUMU KANAL D

14 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

15 - YEMİN KANAL 7

16 - ŞAMPİYON TRT 1

17 - MASTERCLASS TV8

18 - HABER ONU SHOW TV

19 - ATV GÜN ORTASI ATV

20 - CAN TERTİP (T.S) KANAL D