Reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Kim reytinglerde birinci?
Reyting sonuçları belli oldu! 17 Ekim Perşembe akşamı reyting yarışında dizi olarak Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor ve Şampiyon vardı. Bunun dışında TV8'de MasterCheff yarışma programı yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
17 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü Mucize Doktor yine 1'incilik koltuğuna oturdu. Bir Zamanlar Çukurova 2, Mucize Doktor özet bölümü ise 3. sırada yerini aldı. Bir Zamanlar Çukurova özet bölümü 5, Şampiyon 16, MasterClass ise 17. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...
17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - MUCİZE DOKTOR FOX
2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
3 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX
4 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - ATV ANA HABER ATV
8 - SHOW ANA HABER SHOW TV
9 - ESRA EROL'DA ATV
10 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
11 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
12 - HAVA DURUMU ATV
13 - HAVA DURUMU KANAL D
14 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8
15 - YEMİN KANAL 7
16 - ŞAMPİYON TRT 1
17 - MASTERCLASS TV8
18 - HABER ONU SHOW TV
19 - ATV GÜN ORTASI ATV
20 - CAN TERTİP (T.S) KANAL D