Reyting sonuçları 16 Haziran: Tarihi buluşma ve Fox TV reytingi kapattı!

16 Haziran Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını en çok izlenen program oldu. Tarihi Buluşma için seyirciler özellikle Fox TV'yi tercih etti. Bu program öncesinde de yine Fox TV'deki Tarihi Buluşma Öncesi izlendi. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 16 HAZİRAN PAZAR

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?



Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.