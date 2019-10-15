Reyting sonuçları 14 Ekim Pazartesi: MasterCheff, Yasak Elma, Çocuk, Çukur! Fransa-Türkiye maçı reytingleri altüst etti!
Reyting sonuçları belli oldu! 14 Ekim Pazartesi akşamı reyting yarışında dizi olarak Çukur, Yasak Elma, Çocuk vardı. Bunun dışında TV8'de MasterCheff ile Kanal D'de yerli film Aslı gibidir yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
14 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi günü TRT1'de yayımlanan Fransa-Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liderlik koltuğuna oturdu. Milli maç nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yerine özetleri ekrana geldi. Yasak Elma tekrar bölümü 3, Güldür Güldür Show tekrar bölümü 4, MasterCheff Türkiye 6, Seksenler 8, sırada bulunurken, yerli film Aslı Gibidir 15. sırada yer aldı. Çukur'un tekrar bölümü ise 25. sıradaydı. İşte dünün reyting sonuçları...
14 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
1 - FRANSA-TÜRKİYE 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU KARŞILAŞMASI TRT 1
2 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX
3 - YASAK ELMA (TKR) FOX
4 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
6 - MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
7 - SHOW ANA HABER SHOW TV
8 - SEKSENLER TRT 1
9 - ATV ANA HABER ATV
10 - HAVA DURUMU KANAL D
11 - YEMİN KANAL 7
12 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
13 - ESRA EROL'DA ATV
14 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
15 - ASLI GİBİDİR (T.S) KANAL D
16 - KİM MİLYONER OLMAK İSTER (TKR) ATV
17 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8
18 - ATV GÜN ORTASI ATV
19 - TATLI BELA (TKR) KANAL 7
20 - ÇOCUK ÖZEL STAR TV