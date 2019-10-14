Reyting sonuçları 13 Ekim Pazar: Aşk Ağlatır, Savaşçı, Kimse Bilmez! Reyting savaşını kim kazandı?

14.10.2019 10:27

13 Ekim Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! Yeni sezon bölümleriyle dün akşam yayımlanmaya başlayan Savaşçı 1'incilik koltuğuna oturdu. Çok Güzel Hareketler 3, O Ses Türkiye 4, Aşk Ağlatır 5. sırada bulunurken Savaşçı'nın özet bölümü de 6. sırada yer etti. Kimse Bilmez dizisi 9. sırada, özeti de 10. sırada yerini korudu. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 EKİM PAZAR

1 - SAVASÇI FOX

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4 - O SES TÜRKİYE TV8

5 - AŞK AĞLATIR SHOW TV

6 - SAVAŞÇI (ÖZET) FOX

7 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZET KANAL D

8 - SHOW ANA HABER SHOW TV

9 - KİMSE BİLMEZ ATV

10 - KİMSE BİLMEZ (ÖZET) ATV

11 - ELİMİ BIRAKMA TRT 1

12 - ATV ANA HABER ATV

13 - O SES TÜRKİYE ÖZET TV8

14 - HAVA DURUMU KANAL D

15 - HABER ONU SHOW TV

16 - BAS GAZA (Y.S) STAR TV

17 - ASK AĞLATIR (ÖZET) SHOW TV

18 - KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D

19 - MUCİZE DOKTOR (TKR) FOX

20 - ELİMİ BIRAKMA (ÖZET) TRT 1