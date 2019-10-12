Reyting sonuçları 11 Ekim Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen! Reytinglere Türkiye- Arnavutluk maçı damga vurdu

12.10.2019 10:39

11 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma günü lider koltuğuna herhangi bir dizi yerleşemedi. TRT1'de ekrana gelen Türkiye - Arnavutluk 2020 Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşması 1. sırada yer aldı. ATV dizisi Hercai 2, Arka Sokaklar 4, Her Yerde Sen 9. sıradayer etti. Ayrıca Hercai dizisinin özet bölümü ise 5. sıradaydı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 11 EKİM CUMA

1 - TÜRKİYE-ARNAVUTLUK 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU KARŞILAŞMASI TRT 1

2 - HERCAİ ATV

3 - FATiH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

4 - ARKA SOKAKLAR KANAL D

5 - HERCAİ (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - SEKSENLER TRT 1

8 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET SHOW TV

9 - HER YERDE SEN FOX

10 - GÜLDÜR GüLDÜR SHOW SHOW TV

11 - HAVA DURUMU KANAL D

12 - ATV ANA HABER ATV

13 - HER YERDE SEN (ÖZET) FOX

14 - SHOW ANA HABER SHOW TV

15 - ESRA EROL'DA ATV

16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D

17 - YEMİN KANAL 7

18 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

19 - HAVA DURUMU ATV

20 - ATV GÜN ORTASI ATV