Reyting sonuçları 11 Ekim Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen! Reytinglere Türkiye- Arnavutluk maçı damga vurdu
Reyting sonuçları belli oldu! 11 Ekim Cuma akşamı reyting yarışında dizi olarak Arka Sokaklar, Hercai ve Her Yerde Sen vardı. Bunun dışında TRT1'de ise Türkiye - Arnavutluk 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçı yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
11 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma günü lider koltuğuna herhangi bir dizi yerleşemedi. TRT1'de ekrana gelen Türkiye - Arnavutluk 2020 Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşması 1. sırada yer aldı. ATV dizisi Hercai 2, Arka Sokaklar 4, Her Yerde Sen 9. sıradayer etti. Ayrıca Hercai dizisinin özet bölümü ise 5. sıradaydı. İşte dünün reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 11 EKİM CUMA
1 - TÜRKİYE-ARNAVUTLUK 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU KARŞILAŞMASI TRT 1
2 - HERCAİ ATV
3 - FATiH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX
4 - ARKA SOKAKLAR KANAL D
5 - HERCAİ (ÖZET) ATV
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - SEKSENLER TRT 1
8 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET SHOW TV
9 - HER YERDE SEN FOX
10 - GÜLDÜR GüLDÜR SHOW SHOW TV
11 - HAVA DURUMU KANAL D
12 - ATV ANA HABER ATV
13 - HER YERDE SEN (ÖZET) FOX
14 - SHOW ANA HABER SHOW TV
15 - ESRA EROL'DA ATV
16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
17 - YEMİN KANAL 7
18 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
19 - HAVA DURUMU ATV
20 - ATV GÜN ORTASI ATV