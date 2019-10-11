Reyting sonuçları 10 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Reyting mücadelesinde kim birinci?

11.10.2019 10:26

10 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe gününün lideri yine Mucize Doktor oldu. Bir Zamanlar Çukurova 2. sırada yer alırken özet bölümü ise 5. sıradaydı. Şaban Oğlu Şaban adlı yerli film 9. sırada bulundu. TRT1'in dizisi Şampiyon 12, Mucize Doktor özet bölümü de 3. sırada yer etti. MasterClass da günü 15. sırada tamamladı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 10 EKİM PERŞEMBE

1 - MUCİZE DOKTOR FOX

2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

3 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

4 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - ATV ANA HABER ATV

8 - SHOW ANA HABER SHOW TV

9 - SABAN OĞLU SABAN (T.S) SHOW TV

10 - YEMİN KANAL 7

11 - ESRA EROL'DA ATV

12 - ŞAMPİYON TRT 1

13 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

14 - HAVA DURUMU ATV

15 - MASTERCLASS TV8

16 - BUKET AYDIN'LA KANAL D

17 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

18 - HABER ONU SHOW TV

19 - SICAK GELİŞME KANAL D

20 - HAVA DURUMU KANAL D